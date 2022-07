'Stranger things' avrà uno spin-off e una piece teatrale

(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - La popolarissima serie 'Stranger Things' avrà uno spin-off e un nuovo spettacolo teatrale. Lo ha annunciato Netflix per la gioia dei suoi milioni di fan in tutto il mondo. L'horror fantascientifico che racconta le avventure di un gruppo di adolescenti in una città immaginaria degli Stati Uniti che combattono mostri di un'altra dimensione è uno degli show di punta e più visti di Netflix.

La sua quarta stagione è in cima alle classifiche di tutti i tempi del gigante dello streaming ed è stato battuto solo dal super successo coreano 'Squid Game'. I creatori di 'Stranger Things', i fratelli Matt e Ross Duffer, avevano già detto che la quinta stagione avrebbe concluso "l'arco narrativo" della serie, ma in una lettera aperta a febbraio avevano entusiasmato i fan lasciando intendere sul fatto che c'erano "altre storie più emozionanti da raccontare nel mondo di 'Stranger Things'.

(ANSA).