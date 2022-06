Dakota Johnson nuova eroina Austen in "Persuasione"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Stavo per sposarmi una volta...e io fui persuasa a lasciarlo andare!".

Persuasione è uno dei film più attesi dell'estate su Netflix, dove sarà disponibile dal 15 luglio,un lungometraggio in costume tratto dal romanzo omonimo di Jane Austen con una sorprendente, ironica e anticonformista Dakota Johnson. Diretto da Carrie Cracknell, acclamata regista teatrale, è caratterizzato da un approccio spiritoso e molto moderno. Johnson è la protagonista, al suo fianco ci sono Cosmo Jarvis e Henry Goding. Nel primo trailer rilasciato dal colosso streaming la protagonista nei panni di Anne Elliot fa capire di che pasta è fatta fin dalle prime immagini: "Non lasciate che qualcuno vi dica come vivere o chi amare".

Anne Elliot è una giovane donna anticonformista, che vive nelle campagne inglesi con suo padre, Walter, la sorella minore Mary e la sorella maggiore Elizabeth. La sua famiglia è fiera delle origini e della posizione altolocata e giudica in modo negativo tutti coloro che appartengono a una classe inferiore.

Ma nulla è come sembra: il crollo finanziario grava sulle loro teste. Anche per questo motivo, sette anni prima, Anne è stata costretta a lasciare il fidanzato, il Capitano Frederick, un ufficiale di marina. Ma il passato è tornato e con lui anche Frederick. Il film ha tutti gli ingredienti per diventare uno dei prodotti cinematografici più riusciti dell'estate su Netflix.

Tra il 1815 e il 1816 Jane Austen scrisse un romanzo dal titolo Persuasione. La scrittrice britannica, autrice di storie iconiche come Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento o Emma non riuscì mai a vedere questo romanzo pubblicato perché morì prima. Fu suo fratello a far conoscere questa storia al pubblico con una pubblicazione postuma, nel 1818. (ANSA).