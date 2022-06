Monica Guerritore, emozione tornare in Rai con Alda Merini

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Dal 10 luglio sarò Alda Merini e con lei tornerò in Rai dopo 7 anni. È una emozione forte" ha detto Monica Guerritore che si appresta ad interpretare la grande poetessa nel film evento dedicato alla grande poetessa che Roberto Faenza si appresta a girare per Rai1 e prodotto da Elda Ferri.

Il progetto si inserisce nella collection che celebrerà alcune personalità femminili che hanno segnato l'arte, la cultura e la politica del nostro Paese e annunciata da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. "L'ho interpretata, cantata, ballata con Giovanni Nuti nel nostro concerto 'Mentre rubavo la vita' - ha proseguito l'attrice -. Alda era una ma in lei quante donne… Ne parleremo, la racconteremo, ci stupiremo ancora. Ora mi lascio andare al mio regista Roberto Faenza ed entro nel suo mondo. Sarà il suo sguardo su di lei a indicarmi le zone da illuminare. Mi sentirete dire sorridendo: 'Mi basta un immersione nell'anima e vedo l'Universo…'". (ANSA).