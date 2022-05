"La ragazza di Stillwater", di Tom McCarthy, il 30/5 su Sky

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Dal regista vincitore del premio Oscar Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) arriva in prima tv La Ragazza di Stillwater, potente e commovente film con Matt Damon e Abigail Breslin, in onda lunedì 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes, scritto da Tom McCarthy, Marcus Hinchey e Thomas Bidegain e Noé Debré, la pellicola è un intenso dramma familiare, che abbraccia i temi del perdono e della redenzione e scava anche nel confronto tra culture. Nel cast con Matt Damon e Abigail Breslin anche Camille Cottin e Lilou Siauvaud. Bill Baker (Matt Damon) è un operaio petrolifero senza lavoro.

Viaggia dall'Oklahoma fino a Marsiglia per visitare la figlia Allison (Abigail Breslin) con cui intrattiene difficili rapporti. Imprigionata per un omicidio che afferma di non aver commesso, Allison individua un nuovo elemento che potrebbe liberarla e spinge il padre a coinvolgere gli avvocati. Ma Bill, volenteroso di provare il proprio valore e a riguadagnare la fiducia della figlia, decide di affrontare la questione in totale autonomia. Velocemente rimane bloccato dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, fino all'incontro con un'attrice francese, Virginie, (Camille Cottin), madre di una bambina di otto anni, Maya (Lilou Siauvaud). Questa alleanza improvvisata li porta a intraprendere un viaggio di scoperta, verità, amore e liberazione. (ANSA).