Sara Tommasi annuncia su Instagram la morte della mamma

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Lutto per Sara Tommasi. È morta dopo una grave malattia la mamma Cinzia. È stata l'ex showgirl a dare la notizia della sua scomparsa in un post su Instagram, in cui le ha dedicato parole di amore postando una foto che le ritrae insieme: "Ciao mamma sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa! Riposa in pace".

Tanti i messaggi di cordoglio. Il riferimento è al fatto che, dopo il successo e il conseguente periodo buio, ha ripreso in mano la sua vita ed è riuscita a ricominciare da zero proprio grazie al sostegno della sua famiglia e della madre in particolare. Lo scorso anno è convolata a nozze con il compagno Antonio Orso.

Sara Tommasi, originaria di Narni, in Umbria, e laureata in Economia alla Bocconi di Milano, si è fatta conoscere in televisione come showgirl in vari programmi, tra 'Paperissima' e 'Quelli che il calcio', 'Mi fido di te', partecipando poi a 'L'isola dei famosi' nel 2006. Poi la caduta, dopo i problemi personali affrontati, si è allontanata dal mondo dello spettacolo, quindi la rinascita grazie al sostegno della mamma, che si è poi ammalata, e il nuovo amore, con Antonio Orso.

(ANSA).