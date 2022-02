Tv: Baggio a Cattelan, il talento da una vita precedente

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Ti sei accorto - chiede Alessandro Cattelan - fin da piccolino che ti venivano facile giocare a calcio?". "Io ho sempre giocato penso - risponde Roberto Baggio - che quando uno è piccolo impara i trucchi del mestiere...ma deve avere del talento, una predispisizone. Per quel che dice il buddismo, tutto quello che fa parte della nostra vita precedente, ti indirizza verso una strada, fa parte del nostro bagaglio". Nel giorno del suo 55° compleanno, il calcio d'inizio di "Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda", non poteva che darlo Roberto Baggio. Tra le colline vicentine, la sua leggendaria Panda e discorsi sul calcio e sul buddismo, con questa clip in anteprima il Divin Codino e Cattelan ci portano all'interno del primo episodio di "Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda", il docu-show in 6 episodi, in arrivo tra un mese esatto, solo su Netflix dal 18 marzo. Cattelan chiede quindi "Tu dici che "in una vita precedente Baggio sarebbe stato comunque un calciatore? "un calciatore non saperei, un atleta magari con delle ginocchia migliori". (ANSA).