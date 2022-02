La7: "Eden un pianeta da salvare" sabato va a Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - La Romagna, con le bellezze naturalistiche e i gioielli culturali di Ravenna, sarà protagonista sabato 19 febbraio all'interno della trasmissione dedicata al mondo green "Eden, un pianeta da salvare", condotta da Licia Colò, in onda in prima serata (dalle 21.30) su La7 e arrivata alla sua terza edizione.

La presentatrice dedicherà la seconda parte della puntata, realizzata con il supporto di Apt Servizi Emilia-Romagna, proprio a Ravenna e accompegnerà il pubblico televisivo alla scoperta della città d'arte romagnola, partendo da Fosso Ghiaia, piccolo paese dove Fausto, ex camionista, ha dato vita ad un'oasi popolata da centinaia di cicogne e visitata da migliaia di turisti ogni anno. Da lì, raggiungerà la Capitale italiana del mosaico, che, grazie ai suoi otto monumenti patrimonio Unesco affascina turisti di tutto il mondo.

Licia Colò arriverà poi nella Pineta di Classe che ha ispirato Dante Alighieri nella descrizione della selva del Purgatorio. Il viaggio si concluderà a Marina di Ravenna, con la visita al Cestha, il Centro di recupero, cura e riabilitazione di tartarughe ed altri animali marini in difficoltà. (ANSA).