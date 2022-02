tivùsat, il 24 febbraio parte il roadshow dalla Liguria

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Formare ed informare tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori sulle peculiarità dell'offerta editoriale e tecnologica di tivùsat e di ciò che ruota intorno ad essa. Con questo obiettivo la piattaforma satellitare gratuita si mette sulle strade d'Italia per un tour che a partire dal 24 febbraio, e fino al 10 novembre di quest'anno, attraverserà nove regioni.

Eventi nel corso dei quali si potranno saggiare le potenzialità del bouquet di tivùsat che con più di 60 canali in alta definizione e 4K è in grado di offrire già oggi una qualità televisiva che il digitale terrestre riuscirà ad offrire forse domani. Ma lo scopo del roadshow sarà anche quello di mostrare agli ospiti l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento.

I PARTECIPANTI - Al Road Show HHMI (Home Hospitality Multimedia Integration) oltre a tivùsat partecipano quattro network italiani formati da installatori certificati e le migliori aziende che commercializzano parabole, centrali digitali e devices certificati tivùsat. Siamo alla vigilia di una vera e propria fiera itinerante della tv, che sarà in grado di tratteggiare in ogni tappa, oltre al "Sistema Hospitality tivùsat" anche un quadro esaustivo del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico.

LE NOVE TAPPE - Come detto si parte giovedì 24 febbraio dalla Liguria, con una tappa che si terrà a Loano, in provincia di Savona. Gli ospiti sono attesi presso il Centro Congressi Loano 2 Village e l'evento sarà chiuso da un intervento del ceo di tivùsat Alberto Sigismondi. Poi trasferimento della "carovana" il 17 marzo nel Lazio, il 21 aprile nelle Marche, il 12 maggio in Emilia Romagna, il 9 giugno in Sicilia, il 7 luglio in Piemonte, il 29 settembre in Lombardia, il 20 ottobre in Campania e il 10 novembre in Puglia. (ANSA).