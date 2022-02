Cinema: Box Office, Assassino sul Nilo domina incassi

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - È Assassinio sul Nilo a risollevare le sorti degli incassi in Italia con ben 1.8 milioni di euro in quattro giorni di programazione. Il film di Kenneth Branagh dopo un mese di gennaio e un inizio di febbraio tiepidi ha confermato la sua leadership dopo un inizio week end partito in pool position.

Lo segue, anche se con pò di distacco, al secondo posto un'altra nuova uscita: Marry Me - Sposami incassa 372, 355 mila euro in quattro giorni. Oggi è San Valentino e il film dovrebbe ottenere risultati più soddisfacenti.

Al terzo posto Il lupo e il leone incassa 228 mila euro, salendo a 1.9 milioni complessivi, mentre al quarto posto La fiera delle illusioni - Nightmare Alley supera il milione e mezzo grazie ai 221 mila euro incassati nel weekend.

Chiude la top-five Spider-Man: No Way Home con 197 mila euro e un totale di 24.2 milioni di euro.

Tra le nuove uscite del weekend troviamo anche After Love, al settimo posto con 68 mila euro, Il discorso perfetto, al nono posto con 50 mila euro, e Piccolo corpo, al decimo posto con 40 mila euro.

Questi i dati di incassi nelle sale italiane forniti da Cinetel nel perodio10-13 febbraio.

1- ASSASSINIO SUL NILO - € 1.823.197 / € 1.823.197 (WALT DISNEY).

2- MARRY ME - SPOSAMI - € 372.735 / € 372.735.

(O1-DISTRIBUTION).

3- IL LUPO E IL LEONE - € 228.501 / € 1.916.590 (01 DISTRIBUTION.

4- SPIDER-MAN: NO WAY HOME - € 197.362 / € 24.203.793 5- ME CONTRO TE IL FILM - PERSI NEL TEMPO - € 76.805 / € 3.360.597 (WARNER BROS ITALIA).

6- LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE ALLEY - € 221.937 / € 1.526.880 (WALT DISNEY S.M.P. ITALIA).

7 - AFTER LOVE - € 68.559 / € 76.579 (TEODORA FILM). 8- IL DISCORSO PERFETTO (LE DISCOURS) (I WONDER PICTURES S.R.L.)- (ANSA).