Rai: Nunzia De Girolamo, torno con Ciao Maschio e le Karma B

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Drusilla era troppo impegnata a teatro. Avevamo parlato verso la fine della prima edizione del programma per riconfermare la sua presenza e lei mi aveva annunciato che dopo Sanremo avrebbe avuto un'agenda fittissima dedicata in gran parte al teatro. Ma visto il successo di Drusilla e l'effetto Sanremo, abbiamo pensato di raddoppiare la dose, mettendo accanto a me le Karma B, due show-girl en travesti dalla battuta pronta e tagliente, che sanno cantare e ballare divinamente. Sono molto divertenti". Parola di Nunzia De Girolamo, che dopo il successo della prima stagione di Ciao Maschio, torna alla conduzione della seconda edizione del programma di Rai1. Appuntamento domani con la prima puntata del talk-show in onda il sabato in seconda serata.

"I maschi che cercherò di mettere a nudo nella prima puntata - dice Nunzia -sono l'ex campione di pugilato Patrizio Oliva, l'attore Giovanni Scifoni, tra i protagonisti della serie Doc e Michele Mirabella. Poi farò conoscere al mio pubblico le Karma B, che sono certa piaceranno molto. Andiamo molto d'accordo, abbiamo scelto assieme perfino il tipo di parrucca che avrebbero dovuto indossare. Naturalmente sono due attori, uomini che ballano e cantano vestiti da donna. Come Drusilla Foer con cui ridevamo a crepapelle come due amiche e che poi quando andavamo a pranzo o a cena assieme diventava Gianluca, un uomo, un toscanaccio".

Ogni puntata avrà un tema principale che accomuna i tre ospiti - tema della prima puntata le follie d'amore - alternando momenti spensierati ad altri più riflessivi, intimisti o ironici, attraverso una chiacchierata informale che ci farà conoscere le storie dei protagonisti appartenenti a mondi diversi. Storie e percorsi diversi che si raccontano e confrontano. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare e dire la sua sui social utilizzando l'hashtag #ciaomaschio. (ANSA).