Sanremo: Auditel, settimana record per gli ascolti in streaming

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Settimana record, quella appena conclusa, per gli ascolti in streaming, da quando Auditel rileva i consumi televisivi fuori dal televisore. L'effetto Sanremo si fa sentire sia sul numero di LS (Legitimate stream) sia sul TTS (Total Time Spending).

Secondo i dati Auditel, nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si sono registrati 377.629.000 streams totali: il 58% da supporto mobile, il 33% da pc, il resto da altri device. Per quanto riguarda la modalità di visione, il 21% degli streams è live, mentre il 79% on demand. In merito alla tecnologia utilizzata, il 61% è stato usufruito attraverso browser, il 39% attraverso una app. Mediaset è in testa con 160 milioni di streams, Rai è a quota 106, mentre Sky è ultima sul podio con 104. Rai1 è allo stesso livello di Canale 5 con 82 milioni.

Per quanto riguarda il tempo speso, sono state 29.325.000 le ore totali: il 44% da mobile, il 38% da pc, il resto da altri device; il 56% on demand, il 44% live; il 56% da browser e il 44% da app. La Rai è in questo caso in testa con oltre 16 milioni di ore, Mediaset è seconda con oltre 9 milioni e Sky terza con quasi 3 milioni. Rai1, nella settimana di Sanremo, è a quota 11 milioni, contro i 5 milioni di Canale 5. (ANSA).