Coletta, nessuna volontà veicolare trasgressione

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Non c'è mai la volontà di veicolare trasgressioni. C'è sempre attenzione al prodotto".

Stefano Coletta, direttore di Rai1, difende il festival dalle critiche e dalle accuse di monsignor Suetta, vescovo di Sanremo, dopo l'esibizione con battesimo di Achille Lauro. "Io voglio credere alla bontà di Achille Lauro, che ha dichiarato di aver fatto quel gesto per un messaggio a sua madre - ha aggiunto Coletta -. Non penso sia una scusa o un artificio: ogni arte ammette una libertà di espressione. Quindi accogliamo con dispiacere che la Chiesa legga l'esibizione come un affronto al sacramento del battesimo". (ANSA).