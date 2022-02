Alessandra D'Angiò, racconto il romanzo popolare dello sport

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Quello che mi piace è raccontare le storie che ci sono dietro allo sport, far emergere quanto lo sport sia il romanzo popolare italiano, lo specchio del Paese".

Alessandra D'Angio, 36 anni, volto della Domenica Sportiva dove si occupa del "social corner", sarà alla guida dagli studi Rai di Milano di Cerchi azzurri in onda su Rai2 dal 3 al 20 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 18.50, il sabato alle 18.25 e la domenica 17.25, per raccontare i Giochi invernali di Pechino.

"Partiamo alla vigilia della cerimonia inaugurale, per entrare già nel clima di questi Giochi storici - dice in un'intervista all'ANSA -: Pechino sarà la prima città ad aver ospitato sia l'edizione estiva che invernale. A distanza di pochi mesi, sarà una nuova Olimpiade nella bolla, con un'atmosfera diversa rispetto al passato. L'obiettivo è raccontare le gare a chi non può fare levatacce per guardarle in diretta e andare oltre rispetto a quello che si vede in pista.

Arricchire il racconto con quello che c'è dietro gli gli atleti, storie di abnegazione e sacrifici, storie di prime volte. Ci saranno i contributi dei corrispondenti da Pechino, con gli occhi puntati nella bolla, nel villaggio, nelle sedi delle gare.

Ci saranno anche le famiglie degli atleti per un racconto a 360 gradi".

In studio anche campioni del passato. "Ci saranno grandi sportivi a commentare le gare e non solo, che cambieranno a seconda del focus sulle varie discipline. Partiremo con Deborah Compagnoni e Carolina Kostner, poi arriveranno Isolde Kostner e Luca Lanotte. I protagonisti sono sempre gli atleti di oggi e di ieri, che ci aiuteranno a capire come si diventa grandi e si resta nella storia: l'abbiamo visto anche a Tokyo, dietro questi sportivi, di cui spesso ci accorgiamo solo ogni quattro anni, ci sono tante difficoltà da superare, impianti inadatti". (ANSA).