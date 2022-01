Tv: Virginia Bocelli debutta in "Doc - nelle tue mani"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Virginia Bocelli debutta in tv. La figlia del tenore prenderà parte alla prossima puntata di "Doc - nelle tue mani", la serie di successo di Rai1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, in onda giovedì sera e prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Sarà nel ruolo di Gaia, la figlia della protagonista della puntata.

Virginia Bocelli, 10 anni, nata dal matrimonio tra il tenore e Veronica Berti, canta da quando è piccolina, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare (è stata protagonista del video di Andrea "Ave Maria" girato all'interno del Santuario di Loreto).

Lo scorso anno aveva già conquistato tutti in duetto con il padre sulle note di Hallelujah, brano cantato nel corso del concerto-evento del tenore "Believe in Christmas", dal Teatro Regio di Parma, trasmesso in streaming con straordinario successo in tutto il mondo, il cui video è arrivato a quasi 20 milioni di visualizzazioni. Le immagini di Virginia avevano fatto il giro del mondo, così come quelle della sua esibizione davanti al Presidente Americano Biden, alla Casa Bianca, insieme al padre lo scorso Natale.

Terzogenita di Andrea Bocelli, ha dimostrato di avere i geni dell'arte del padre e del fratello Matteo, sempre più richiesto sui palcoscenici internazionali. (ANSA).