Rai: su Rai2 Luca Barbarossa ospite a Un'ora sola vi vorrei

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Quarto appuntamento con "Un'ora sola vi vorrei", il one man show di Enrico Brignano in onda in prima serata, alle 21.20, su Rai2 che rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all'empatia.

L'attore comico e conduttore romano martedì 25 gennaio sarà in studio con nuovi racconti di satira e di costume, accompagnato dalla musica della resident band, capitanata dal Maestro Andrea Perrozzi, e dalle coreografie di Thomas Signorelli. Enrico Brignano ricorderà i primi concerti dei Beatles, avvenuti sessant'anni fa, quando sul palco di un locale ad Amburgo si esibivano alternandosi a un giovanissimo Mino Reitano. Il famoso gruppo inglese offrirà quindi lo spunto anche per parlare di Londra e delle sue stranezze più intime. Ospite della puntata sarà Luca Barbarossa, che canterà i suoi grandi successi e un omaggio ai Fab Four. Tornerà l'attore comico Alessandro Betti che vestirà i panni di un improbabile figlio segreto di John Lennon. Nella parte finale, a Casa Brignano, Enrico e Flora Canto faranno progetti per il loro futuro matrimonio. (ANSA).