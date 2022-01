Il Signore degli Anelli, arriva Gli anelli del potere

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" di Prime Video ha ufficialmente un titolo e allude a ciò che verrà. Il titolo completo della serie è stato svelato il 19 gennraio, e il significato che si cela dietro al sottotitolo non sfuggirà ai fan di J.R.R. Tolkien, preannunciando una storia epica che salda insieme gli eventi più importanti della Seconda Era di Tolkien: la forgiatura degli iconici anelli. Il drama in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana. "Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l'ascesa di Sauron l'Oscuro Signore, l'epica storia di Númenor e l'Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini", hanno spiegato gli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay. "Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell'Unico Anello - ma prima che ce ne fosse uno, ce n'erano molti... e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia". (ANSA).