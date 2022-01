Tv: "Lol - chi ride è fuori" 2 su prime dal 24 febbraio

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dato il successo della prima edizione, che ha visto trionfare Ciro Priello dei The Jackal", torna il comedy show Amazon diretto da Fedez, stavolta affiancato da Frank Matano, dal 24 febbraio su Prime Video. In questo secondo "round" a sfidarsi a colpi di gag esilaranti - ma con il divieto tassativo di ridere o anche solo di sorridere - saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

A vigilare su impercettibili sorrisi o smorfiette c'è ancora una volta Fedez nei panni di game master, affiancato stavolta da Frank Matano, ex concorrente della prima edizione. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo - con il gran finale - che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

LOL: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo (ANSA).