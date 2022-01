Tv: Inventing Anna, la nuova serie Shondaland su Netflix

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? Netflix rilascia il trailer e la locandina di Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dall'11 febbraio 2022.

Composta da 10 episodi della durata di 60 minuti, la serie è firmata da Shonda Rhimes e la produzione esecutiva sarà curata da Betsy Beers.

Il cast principale è formato da Anna Chlumsky (Veep - Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, che dà il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un'aspirante regista.

In attesa del processo a suo carico, l'ereditaria forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all'articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York's Party People, pubblicato sul New York Magazine. (ANSA).