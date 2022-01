Euphoria 2, arriva su Sky serie cult con Zendaya

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Arriva in Italia su Sky dal 10 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti, la seconda stagione di Euphoria, la serie tv HBO diventata di culto in una sola stagione che parla di teenager alle prese con questioni come sessualità, dipendenze e angosce uscita nel 2019 e subito premiata agli Emmy, anche grazie alla sua protagonista Zendaya, l'attrice più popolare del momento, grazie ai suoi film di Spider Man, a Malcolm & Marie e a Dune. Il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW. Il 17 settembre partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW).

Tra fine 2020 e gennaio 2021 erano uscite due puntate speciali della serie, che ora ha una nuova stagione di 8 episodi. La serie, creata da Sam Levinson, riprende da dove l'avevamo lasciata, con la diciassettenne Rue (Zendaya) alle prese con le pressioni derivate dall'amore, dalla perdita e dalla dipendenza. Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California. In otto episodi prodotti, scritti e diretti da Sam Levinson, la nuova stagione di Euphoria vedrà il ritorno di Zendaya, dell'amato cast della prima stagione e degli episodi speciali e diversi nuovi ingressi. Il genere dei cosiddetti teen drama sta assumendo una rilevanza crescente nel panorama della serialità contemporanea. In attesa della seconda stagione, il cast della serie TV ha animato il red carpet in occasione della première, svoltasi a Los Angeles il 5 gennaio. I fan hanno potuto ammirare - seppur a distanza - gli outfit dei protagonisti. Zendaya ha indossato un abito black&white a righe senza spalline, con scollatura asimmetrica di maison Valentino. Si tratta di una creazione vintage che risale alla collezione Primavera/Estate '92, indossato in passato anche da Linda Evangelista. Adattamento di un'omonima miniserie israeliana, Euphoria ambisce a raccontare il mondo dell'adolescenza in maniera volutamente scandalosa e senza filtri. (ANSA).