Venier, passione e amore in impegno Rai per Telethon

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Mettere nell'impegno per Telethon "tutta la passione , l'amore e il cuore per riuscire a fare un'edizione che possa rimanere nella storia". E' l'obiettivo di Mara Venier e di tutta la Rai, per la 32/a Maratona sulle reti dell'azienda pubblica di Fondazione Telethon: una settimana dal 12 al 19 dicembre (con un'accensione anticipata l'11 sera durante Ballando con le stelle, del numeratore per le sottoscrizioni al numero solidale 45510 ) all'insegna della solidarietà con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica su 440 malattie genetiche rare.

In questi 31 anni "con le maratone Telethon abbiamo ottenuto risultati straordinari, è stato donato oltre mezzo miliardo di euro - sottolinea la presidente della Rai Marinella Soldi - . Si è rotto l'isolamento di malati e famiglie, sono state trovate in alcuni casi delle cure, che si sono rivelate utili spesso anche per altre patologie". Durante la maratona "si passeranno il testimone, tra radio, tv e digitale, programmi di diversi generi, dall'intrattenimento alle news, sempre avendo al centro "un'informazione chiara accessibile e verificata". Una mobilitazione per la quale Mara Venier condurrà in prima serata su Rai1 il 12 dicembre, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, "Festa di Natale", interamente dedicata a Fondazione Telethon,: tra gli ospiti Stefano De Martino, Stefano Fresi, Ron, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D'angelo, Salvatore Esposito, Marco D'Amore. "Siamo tutti molto carichi - aggiunge la conduttrice - Mai come in questo momento, dobbiamo essere uniti, comunicare forza agli italiani che hanno sempre dimostrato di essere molto partecipi". Una generosità dimostrata anche l'anno scorso, quando in piena pandemia, la maratona Telethon ha raccolto 46 milioni di euro, una cifra record: "Se c'è una cosa, che questi terribili due anni della pandemia hanno portato in primo piano è l'importanza della scienza e della ricerca - sottolinea Luca di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon -. Per noi la ricerca è la vita da molti anni. La soddisfazione è di essere cresciuti non solo in capacità di ricerca ma soprattutto nei risultati". (ANSA).