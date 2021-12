Maneskin e Coldplay per la finale di X Factor

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - A sorpresa per la finale di X Factor, giovedì 9 dicembre al Mediolanum Forum di Assago in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, arriveranno i Maneskin. Dopo un anno di successi e di riconoscimenti a livello planetario tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale. Superospiti internazionali anche la band dei record dei Coldplay, la cui presenza era stata annunciata alla partenza dei live di X Factor. Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo. Contano attualmente oltre 3,7 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Quest'anno hanno vinto il Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni", hanno trionfato all'Eurovision Song Contest a Rotterdam e hanno conquistato il "Best Rock" agli MTV EMAs 2021, prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale. I Måneskin hanno poi conquistato la #1 posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con "Beggin'". Il 6 novembre hanno suonato come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Dopo un anno di successi, con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro, i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify. I Coldplay è la band che ha cambiato la storia della musica con all'attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera. La band ha da poco pubblicato "Music of Spheres", il loro nono album da studio entrato direttamente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e affermandosi come il primo album in UK a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019. I Coldplay tornano a X Factor 2021 dopo la partecipazione del 2015. (ANSA).