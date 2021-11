Michela Giraud, in "C'era una volta l' amore"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Coppie in crisi che devono decidere se proseguire il cammino insieme o separarsi, con loro Michela Giraud, nel ruolo di conduttrice e soprattutto ascoltatrice, pronta ad aiutarli nel confronto. È questo "C'era una volta l'amore", il programma prodotto da FTM Entertainment per Discovery Italia, al via il 30 novembre in prima tv alle 21:20 su REAL TIME.

Dieci puntate in cui dieci coppie decidono di raccontarsi e confrontarsi senza ipocrisie o falsità. Ogni martedì una coppia racconterà la propria storia ripercorrendo i problemi che hanno causato la crisi, grande o piccola che sia. Per i due compagni di vita sarà l'occasione di parlarsi liberamente, senza ipocrisia o esasperazione, al fine di trovare la soluzione più congeniale alla vita di entrambi.

Ad aiutarli nel percorso - oltre alla conduttrice Michela Giraud - ci sarà uno psicoterapeuta pronto a far loro vedere prospettive e punti di vista diversi.

Alla fine di ogni puntata la coppia deciderà così se continuare o porre fine alla storia d'amore. Chi resterà seduto crederà nella forza della coppia, chi si alzerà proseguirà la vita da solo. Per tutti vale una sola regola: accettare che in amore tutto può succedere.

"C'era una volta l'amore" (10x60') è un programma prodotto da FTM Entertainment per Discovery. La serie è già disponibile su discovery+. L'hashtag ufficiale è #ceraunavoltalamore (ANSA).