GfVip6, in onda fino a marzo 2022, l'edizione più lunga di sempre

"GFVip sarà in onda fino a marzo 2022". Lo annuncia il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri.

"Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l'edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia" spiega Scheri in una nota.

Il reality show prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset si conferma, sottolinea la nota, anche quest'anno uno dei prodotti più amati e seguiti dai telespettatori: gli appuntamenti del lunedì e del venerdì in prime time si aggiudicano sempre la serata sul pubblico attivo dei 15-64enni con una share media del 19.7%.

Il live di Mediaset Extra (con le telecamere accese 24 ore su 24) nel totale giornata ha una share dell'1.2% (con un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione, dove la media era dello 0.9%).

E da settembre, quando è cominciata la sesta edizione, tra dirette streaming e video on demand, Grande Fratello Vip 6 ha totalizzato oltre 80 milioni di video visti sulle piattaforme Mediaset. Sui social ha generato 18 milioni di interazioni, collocandosi sempre sul podio dei programmi più commentati della giornata e dei Trending Topics di Twitter. "Anche quest'anno si allunga l'avventura di Grande Fratello VIP. A distanza di pochi mesi dall'ultima edizione straordinaria, Gf Vip sta dimostrando ancora una volta la sua forza, confermando ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell'affetto da parte del pubblico" dice Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy, commentando l'allungamento della sesta edizione di GfVip6. "Questa sarà l'edizione più lunga di sempre, un impegno produttivo importante che portiamo avanti con passione e professionalità, grazie al lavoro della squadra di Grande Fratello in cui ognuno è fondamentale: dalla squadra degli autori capitanata da Andrea Palazzo a tutta la produzione guidata da Alessio De Luca, dalla nostra curatrice Alessia Ciolfi al team della regia con Alessio Pollacci e Marco Fuortes. Grazie a Mediaset che continua a credere nel nostro formato e soprattutto ad Alfonso Signorini, che sta tracciando una nuova pagina della storia di questo programma".

"Anche quest'anno si allunga l'avventura di Grande Fratello VIP. A distanza di pochi mesi dall'ultima edizione straordinaria, Gf Vip sta dimostrando ancora una volta la sua forza, confermando ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell'affetto da parte del pubblico". Lo dice Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy, commentando l'allungamento della sesta edizione di GfVip6. "Questa sarà l'edizione più lunga di sempre, un impegno produttivo importante che portiamo avanti con passione e professionalità, grazie al lavoro della squadra di Grande Fratello in cui ognuno è fondamentale: dalla squadra degli autori capitanata da Andrea Palazzo a tutta la produzione guidata da Alessio De Luca, dalla nostra curatrice Alessia Ciolfi al team della regia con Alessio Pollacci e Marco Fuortes. Grazie a Mediaset che continua a credere nel nostro formato e soprattutto ad Alfonso Signorini, che sta tracciando una nuova pagina della storia di questo programma".