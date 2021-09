Il Paradiso delle Signore, tra misteri e colpi di scena

ROMA - Le relazioni sentimentali e gli intrighi saranno ancora una volta i protagonisti di un grande racconto popolare, che si arricchirà di tematiche sociali e di costume, rappresentando un'Italia che aspira al progresso e all'emancipazione, soprattutto per i personaggi femminili. Torna da lunedì 13 settembre alle 15.55 Il Paradiso delle Signore Daily, la serie tv più amata del day time di Rai1, che vede tra i suoi protagonisti principali Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), ma anche new entry e tanti colpi di scena che faranno virare la trama tra drama e mistery.

Dopo il successo ottenuto con ascolti in continua crescita nel pomeriggio di Rai1, dove ha raggiunto una media 2 milioni di telespettatori con punte del 19.5% di share, Il Paradiso delle Signore Daily, la serie ambientata nell'Italia degli anni '60 e prodotta da Rai Fiction e Giannadrea Pecorelli con Aurora TV, torna con una nuova stagione, con nuove sfide e nuovi amori per un un format collaudato ma che ha saputo conquistare l'affetto del pubblico della fascia pomeridiana. Tra i personaggi più amati l'altezzosissima contessa Adelaide di Sant'Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina. L'attrice sui social ha fatto sapere che il suo personaggio riserverà tante sorprese, anche sul piano sentimentale. Ci sarà l'entrata in campo di una nuova figura femminile che sarà devastante: è infatti la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi), il marito morto in circostanze sospette. La nuova stagione si apre con Vittorio Conti (Tersigni) solo al comando del suo grande magazzino milanese, "Il Paradiso delle Signore", sempre sulla cresta dell'onda e sempre più espressione del miracolo economico dell'Italia dei primi anni '60. Dopo la partenza di Marta nel finale della terza stagione, per celare il proprio dolore, si lancia in nuove sfide professionali. L'avventura più eclatante è il lancio del Paradiso Market, rivista glamour di moda e costume, in cui Vittorio vuole al suo fianco un amico di vecchia data, Roberto Landi (Filippo Scarafia), collaboratore estroso e fidato.

Al secondo piano del "Paradiso" si teme invece per la prossima partenza di Gabriella Rossi che rischia di lasciare un grande vuoto nell'atelier. A far ritorno a Milano anche la bella Anna Imbriani (Giulia Vecchio) che dopo la morte di Quinto, grande amore della sua vita, è rimasta sola con la piccola Irene e fatica a trovare un lavoro stabile. La ragazza trova un aiuto nell'amico Roberto, ma non vuole che nessun altro si preoccupi per lei, neanche Vittorio Conti, con cui Roberto vorrebbe invece si rivelasse. La realtà è che Anna non riesce a ricostruirsi una vita perché su di lei pesa una minaccia che viene dal passato e che presto si ripresenterà a chiederle il conto. Anche Ezio Colombo è un nuovo arrivo, ex marito di Gloria Moreau e papà di Stefania. Uomo sensibile e intelligente, Ezio desidera ritrovare un equilibrio famigliare. Appena assunto da Umberto Guarnieri come nuovo direttore della ditta Palmieri, Ezio ha finalmente trovato l'occasione per trasferirsi a Milano ed essere più vicino alla figlia. Ma cosa accadrà quando l'uomo scoprirà che Gloria è tornata e lavora proprio accanto alla loro figlia, che invece la crede morta? Gemma Zanatta è una ragazza bella ma con un carattere spigoloso, tanto che all'inizio si scontra spesso con Stefania, di cui è gelosa e a cui rende la vita difficile: ambiziosa e competitiva è l'antagonista naturale della sorellastra. Poco incline allo studio, Gemma è attratta dalla bella vita, incarnata da Marco di Sant'Erasmo, nuovo arrivato a casa Guarnieri e nipote prediletto della Contessa, di cui la ragazza si invaghisce. Anche per gli Amato ci sono imprevisti in arrivo; l'equilibrio familiare, duramente ricostruito nell'ultima stagione, rischia di essere messo nuovamente a soqquadro da un segreto sepolto nel passato di Giuseppe, una seconda moglie e un figlio, frutto del suo soggiorno in Germania. Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide di Sant'Erasmo, dopo le minacce andate a vuoto dei Bergamini nella passata stagione, dovranno nuovamente fare i conti con il "mistero Ravasi". A Milano arriva, infatti, un'agguerrita costumista di New York, Flora Gentile, che si rivela essere proprio la figlia di Achille. Flora trova ospitalità a Villa Guarnieri, lasciandosi man mano affascinare da Umberto, ma poco alla volta si rende conto che ci sono molti lati oscuri nella misteriosa morte del padre.