Anna Falchi, "non mi fermo mai"

"Io mi sveglio sempre presto la mattina, sono ipercinetica, non sono in grado di sdraiarmi sul divano e rimanere immobile. Lavorare è un toccasana e alzarmi presto è una botta di adrenalina. Sono grata alla Rai della fiducia che ha risposto in me, spero di ripagare il pubblico con la mia vitalità e accompagnarlo in una stagione di ripartenza". Momento di grazia per Anna Falchi, al comando sia in estate che in autunno di due programmi di punta sull'ammiraglia del servizio pubblico: da sabato 3 luglio, infatti, sarà in onda ogni fine settimana alla conduzione di 'Uno Weekend' con Beppe Convertini (coppia già collaudata la scorsa estate), mentre in autunno condurrà con Salvo Sottile I Fatti Vostri, programma storico di Giancarlo Magalli. Per la conduttrice e showgirl italo-finlandese molto amata dal pubblico la strada è stata però un po' in salita negli ultimi anni: la ripresa dopo la chiamata di Stefano Coletta l'estate scorsa proprio con Convertini.

"Tutti passiamo dei momenti di stop and go nella vita - risponde in una conversazione con l'ANSA - i problemi sono altri. Poi ho avuto la fortuna di diventare mamma e di crescere una bambina meravigliosa che ha 10 anni. Adesso sono felice di essere tornata a pieno regime". Dal 3 luglio a Uno Weekend, il nuovo format targato Rai, ad affiancare Anna ci sarà Convertini, "un amico una persona con cui c'è totale sintonia, è importante". Di cosa tratta il programma? "Saremo in studio dove avremo degli ospiti: sabato si affacceranno nella rubrica Colazione, in collegamento dall'isola di Salina, Claudio Gioè e Barbara De Rossi, mentre Rosario Trefiletti e Rosanna Lambertucci saranno con noi. Poi avremo inviati in giro per l'Italia, all'insegna della cultura e del paese". Uno Weekend andrà in onda il sabato dalle 8:30 alle 10:30 e la domenica dalle ore 08.20 alle 09.30.

"Il tutto - sottolinea Falchi - per ridare il senso di un'Italia che ritrova i suoi riti collettivi e che assegna ad ogni giorno della settimana un valore simbolico. L'idea è offrire nel fine settimana ai telespettatori la freschezza e la spontaneità di chi si incontra al mercato ma non solo, anche in altri spazi, siamo stati isolati per tanto tempo, e magari ci si ferma per chiacchierare e per dirsi reciprocamente come va la vita. Avremo l'oroscopo di Fox e poi un segmento dedicato agli animali, ma parleremo anche di quelli abbandonati o da adottare. E' un programma che vede protagonista l'Italia e le sue bellezze, all'insegna di un'estate tutta da vivere nel nostro meraviglioso paese". A settembre Anna Falchi approderà ai Fatti Vostri, che la vedrà volto del mezzogiorno di Rai2 insieme al giornalista Salvo Sottile, in una stagione orfana di Giancarlo Magalli, che trasloca - per sua volontà - alla conduzione del quiz Lingo.

"Confesso che già mi ritenevo superfortunata per essere stata confermata questa estate, quando mi è arrivata la telefonata di Michele Guardì che aveva pensato a me ho stentato a crederci. Sono diventata con gli anni molto riservata, adesso mi farò i fatti vostri, sembra una battuta". Le piacerebbe, visto che è tanto tifosa di calcio, un programma sportivo? "Lo adorerei, ma non sono una giornalista sportiva, bisogna essere onesti, anche se di calcio ne capisco, e divento sempre più appassionata". Tornerebbe a recitare? "Francamente anche no, grazie. Non ero portatissima. Magari con grandissimo regista per un progetto particolare. Ma credo davvero di aver trovato nella televisione il mio elemento naturale".