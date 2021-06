Ex giornalista Rai diacono a Sanremo, sacerdote a dicembre

"Vi prego di custodire il mio silenzio e di accompagnarmi con la vostra preghiera in questo cammino di ulteriore discernimento verso la consacrazione sacerdotale". A parlare è Fabrizio Gatta, 57 anni, giornalista Rai per quasi vent'anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde, fino a Unomattina Weekend, ma anche 'Miss Italia' (le prefinali e Miss Italia Top,) che ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per intraprendere la carriera sacerdotale.

Ordinato il 3 ottobre scorso diacono, Gatta attualmente sta praticando il tirocinio pastorale nella concattedrale di San Siro a Sanremo, in attesa dell'ordinazione a sacerdote, attesa per il prossimo 7 dicembre. "Porto tutti i miei colleghi nella mia preghiera - aggiunge Gatta - e con alcuni di loro sono stato legato da profondissimo affetto. E' il caso, ad esempio, di Fabrizio Frizzi, che ha scavato nel mio cuore, come persona per bene, il quale ha dimostrato che si può entrare in televisione in punta di piedi e col sorriso e il rispetto che contraddistinguono ogni cristiano". Gatta si è laureato in filosofia e in teologia e ha vissuto in seminario. (ANSA).