Partita del Cuore: Aurora dei The Jackal, cacciata perché donna

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - ''Cacciata, perchè donna: mi hanno detto non puoi stare qui". Aurora Leone, l'attrice dei The Jackal era stata convocata per partecipare alla Partita del Cuore, in programma il 25 maggio in diretta su Canale 5 dall'Allianz Stadium di Torino. Ma alla cena prima del match è stata invitata ad andarsene da Gianluca Pecchini, dg della Nazionale : "Da quando in qua le donne giocano a calcio?". Una storia surreale, quella denunciata sui loro profili Instagram da Aurora Leone e Ciro Priello, volti dei The Jackal.

La Nazionale cantanti ha risposto con un post ufficiale esprimendo profondo disappunto per l'accaduto: "Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Berté, Rita Levi di Montalcini sono solo alcuni dei nomi delle tantissime donne che dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta, contro una compagine femminile) hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti. Il nostro staff è quasi interamente composto da donne, come quest'anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della "Partita del Cuore".

La Nazionale Italiana Cantanti non ha mai fatto discriminazioni di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle, tipo di successo e follower. C'è solo una cosa nella quale la Nazionale Italiana Cantanti non è mai scesa a compromessi: noi non possiamo accettare ARROGANZA, MINACCE, MALEDUCAZIONE E VIOLENZA VERBALE DAI NOSTRI OSPITI".

Eros Ramazzotti, volto di punta della Nazionale Cantanti, ha annunciato che non scenderà in campo, pur respingendo le accuse di sessismo, razzismo o omofobia: "Sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo. W sempre la solidarietà. W le donne che sono parte fondamentale della nostra vita".

Ed Enrico Ruggeri, capitano della Nazionale Cantanti, ha lanciato un appello: "Aurora, ti aspettiamo". (ANSA).