Siren, ultima stagione in prima visione assoluta su Rai4

La terza e ultima stagione di "Siren" arriva in prima visione assoluta su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) da lunedì 12 aprile alle 14.20, un'intera settimana in compagnia di Ryn che condurrà gli spettatori alla scoperta dei segreti delle creature marine di Bristol Cove.

Creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, la serie fantasy-drama Siren ha riscosso un enorme successo internazionale. "Siren - si legge su Rotten Tomatoes, dove la serie ha ricevuto un eclatante 94% di recensioni positive - trasforma la tradizione in uno spettacolo unico e ben organizzato che presenta creature mitiche pericolose e violente in una luce sorprendentemente empatica ed eccitante".

Visto il gradimento generale, Siren si è rinnovata per altri dieci episodi conclusivi che porteranno allo scioglimento i numerosi nodi lascati insoluti nella precedente stagione. I protagonisti erano alle prese con il drammatico incidente avvenuto all'impianto di trivellazione al largo della cittadina costiera di Bristol Cove. Le conseguenze ambientali sono catastrofiche e anche la vita delle sirene è in pericolo, minata anche dall'assenza della loro guida Ryn.

Ambientata nella Columbia Britannica, in Canada, la terza stagione di Siren porta nuovamente in scena i protagonisti Alex Roe (La quinta onda e The Ring 3), Fola Evans-Akingbola (Il Trono di Spade, Black Mirror), Ian Verdun (NCIS - Unità anticrimine, Lucifer) e Rena Owen (A.I. - Intelligenza artificiale, Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni); affiancati dalla sirena Ryn interpretata sempre dall'iconica attrice belga Eline Powell (Il Trono di Spade, King Arthur: Il potere della spada). A loro si unisce la new entry Tiffany Lonsdale (Ave, Cesare!, G.I. Joe: La vendetta), che dà corpo a un personaggio tanto affascinante quanto spietato. (ANSA).