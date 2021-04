Tommaso Zorzi, dopo Gf Vip e Isola ora debutto da conduttore

"Io naufrago sull'Isola dei famosi? Non passerei neanche le visite mediche". Autoironico, come sempre, tagliente quanto basta, vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip, re dei social, opinionista fisso nello studio dell'Isola e ospite del Costanzo Show, ora Tommaso Zorzi debutta anche come conduttore di un programma tutto suo: "Il punto Z", al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. "E' sempre stato il mio sogno condurre un programma", racconta all'ANSA Zorzi, che dall'8 aprile avrà anche un altro spazio per commentare L'isola subito dopo la striscia quotidiana del reality su Italia1 (dal lunedì al venerdì alle 18.20). "Il punto Z per me è un primo passo - prosegue - perché la tv la impari facendola, non esiste una scuola. E' uno spazio cucito addosso a me e una piattaforma come Mediaset Play mi permette anche di essere un po' meno perfetto, più 'sporco'". Un po' come nei suoi appuntamenti all'interno della casa del Gf Vip, il programma (da un'idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello, realizzato e prodotto da RTI), "strizza l'occhio al game, al varietà e al late show", tra interviste e giochi, con un ospite a puntata. Si parte con Giulia Salemi (la cui mamma Fariba è in gara all'Isola), pronta a sottoporsi alle domande di fuoco e dallo stile irriverente di Zorzi, mentre in collegamento il neo-conduttore sarà tenuto a battesimo da Maurizio Costanzo. "Un vero onore per me - commenta lui -. E' uno dei padri della tv, da cui sto imparando tantissimo. Ad esempio Costanzo è uno di quelli che ascolta moltissimo durante le interviste, non segue, come alcuni, per forza le domande in scaletta. Ed è giusto: il protagonista non sei tu, ma l'ospite. Gli altri miei miti? Di certo Fiorello, Maria De Filippi, Raffaella Carrà. Guardo tutti i programmi di true crime come Un giorno in pretura o Chi l'ha visto? E adoro Franca Leosini e il suo Storie maledette".

Proprio citando lo storico Pronto Raffaella?, nel suo show Zorzi riprenderà il gioco del barattolo, questa volta con il numero di piselli contenuti da indovinare. L'ospite dovrà poi commentare un tweet positivo e uno negativo, oltre a consegnare un pensiero, una confidenza, scritta e depositata dentro la Tommy card, da scoprire a fine puntata. La sigla scelta, "Sugli Sugli Bane Bane", vedrà coinvolti i volti femminili dell'Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. E non mancherà il web con i Golden Social, ovvero i dieci contenuti (tweet, gif, meme) riguardanti l'Isola dei Famosi più simpatici e pungenti della settimana.

"La sorpresa di questa edizione? Mi piacciono Elisa Isoardi, Fariba, Jill Rocca - dice lui -. Ma a oggi per la vittoria punterei tutto su Valentina Persia". Intanto dai social arriva anche la curiosa richiesta di rivedere Zorzi e Francesco Oppini, amici per la pelle al Gf Vip, insieme in tv, magari dietro al bancone di Striscia la notizia ora che Ficarra e Picone lasciano il Tg satirico. "Magari. Accetterei subito - risponde Zorzi - Tra dieci anni? Mi piacerebbe avere un programma l'anno, tagliato su di me, tipo late show. E, certo, anche condurre Sanremo: a chi non piacerebbe? Sono uno che si butta e prende le sfide con sana incoscienza. Magari ci ripenso dopo, ma se in tv pensi ai milioni di spettatori che ti stanno guardando e ascoltando finisci solo per terrorizzarti. Meglio viverla come una chiacchierata". (ANSA).