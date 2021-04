Friends, al via riprese per speciale riunione cast su HBO

L'attesa è finita, Friends ritorna sugli schermi televisivi ma in una nuova forma, ossia una riunione speciale del cast. Le riprese inizieranno la settimana prossima a Los Angeles oltre un anno dopo l'iniziale data di programmazione a causa della pandemia. Lo rivelano diversi media americani anche se HBO Max, la piattaforma che trasmetterà lo show, per ora non commenta.

La banda al completo composta da Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ossia Chandler Bing, Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller e Joey Tribbiani tornerà sullo storico set della Warner Bros a Burbank in California. Lo speciale sarà diretto da Ben Winston e sarà improvvisato.

Friends è andato in onda dal 1994 al 2004 per dieci stagioni.

(ANSA).