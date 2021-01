Nunzia de Girolamo condurrà un programma su Rai1

Nunzia De Girolamo condurrà una seconda serata su Rai1 "voluta da me, un programma chiamato Ciao Maschio". Lo conferma il direttore di Rai Stefano Coletta rispondendo ai cronisti collegati alla video conferenza per la presentazione dello show il Cantante Mascherato che torna con Milly Carlucci in prima serata su Rai1.

"Quello con Nunzia - aggiunge il direttore dell'ammiraglia del servizio pubblico - sarà un anti-Harem. La mia chiamata è stata specifica nel mettere una donna che ha avuto ruoli importanti, ma da anni ha lasciato la missione politica. E ora vuole attraversare il mondo della TV".

Coletta in merito a una domanda su una foto apparsa sulla copertina di Chi (che lo stesso Giletti aveva precisato non destinato alla pubblicazione e di uno scherzo ndr) fa notare ".

Per quello che so di Nunzia, è un maschiaccio, ha un rapporto di amicizia con Giletti. La sua è un'operazione furba e strategica.

Ma ritengo sia è un gioco che ha alle spalle un'amicizia consolidata.". (ANSA).