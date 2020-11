Usa 2020: maratone e speciali, la lunga notte tv

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Si avvicina la notte elettorale americana. Ecco come le tv seguiranno la sfida tra Donald Trump e Joe Biden.

RAI - La maratona tv inizierà domani, quando negli Stati Uniti le urne staranno per chiudersi: dalle 23.30 e per tutta la notte Rai1 ospiterà un lungo "Speciale Porta a porta", a cura di Rai1 e Tg1, con Bruno Vespa e con la partecipazione di Monica Maggioni.

MEDIASET - Nella notte tra domani e mercoledì ad accendere i riflettori sull'elezione del 46/o presidente degli Stati Uniti sarà Nicola Porro che condurrà su Retequattro "La notte americana", un racconto in presa diretta delle elezioni Usa.

LA7 - Alle 20.00 l'edizione del TgLa7 condotta da Enrico Mentana fornirà tutti gli aggiornamenti dagli Stati Uniti, mentre alle 20.30 anche Lilli Gruber dedicherà spazio nel suo Otto e Mezzo alla tanto attesa sfida americana, così come diMartedì di Giovanni Floris che - in prime time - aprirà delle finestre di dibattito sul tema a stelle e strisce.

SKY - Dalle 23.00 di domani, avrà inizio una lunghissima diretta, America 2020, che si concluderà alle 20.00 del giorno successivo. Lo speciale andrà inonda su Sky Tg24 e sarà visibile in streaming sul sito della testata, oltre che di Repubblica e Stampa che hanno siglato una partnership editoriale l'emittente per raccontare insieme il voto americano. (ANSA).