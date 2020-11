Usa 2020: maratona Mediaset per presidenziali

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, Mediaset è pronta a seguire le Elezioni presidenziali americane con appuntamenti speciali e approfondimenti.

Ad accendere i riflettori sull'elezione del 46esimo presidente degli Stati Uniti sarà Nicola Porro che condurrà su Retequattro, "La notte americana", un racconto in presa diretta delle elezioni U.S.A.

Lo speciale, targato Videonews in collaborazione e in simulcast con TGCom24, informerà i telespettatori per tutta la notte, con costanti collegamenti dagli Stati Uniti, Londra e Bruxelles.

Gli approfondimenti sul risultato della notte elettorale statunitense proseguiranno mercoledì 4 novembre, su Canale 5 dalle ore 06.00 con "Speciale Tg5", per concludersi in access prime-time e in prima serata su Retequattro, con "Stasera Italia Speciale Usa", condotto da Barbara Palombelli. (ANSA).