Debicki sarà principessa Diana in stagioni 5 e 6 di The Crown

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki, a interpretare la principessa Diana, negli anni finali della sua vita, nelle ultime due stagioni, la quinta e la sesta di the Crown, la popolare serie Netflix, creata da Peter Morgan, su Elisabetta II e la famiglia reale britannica.

Lo scrive Variety, riportando il post su twitter con l'annuncio, pubblicato dall'account ufficiale della serie.

"Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni, vivono nei cuori di così tanti. E' un vero privilegio e un onore entrare in questa serie magistrale, che mi ha assolutamente catturato dal primo episodio "commenta nella sua prima dichiarazione sul ruolo, sempre pubblicata da twitter, Elizabeth Debicki. Nata a Parigi nel 1990, da un padre polacco e una mamma australiana, entrambi danzatori classici, l'attrice, cresciuta in Australia da quando aveva cinque anni, è un talento emergente che già da qualche anno si è fatta strada nelle grandi produzioni internazionali. Si è messa in luce grazie alle sue performance in film come Widows di Steve McQueen, a fianco di Viola Davis e nella miniserie the night manager di Susanne Bier con Tom Hiddleston e Hugh Laurie . E' anche fra i protagonisti dell'attesissimo Tenet di Christopher Nolan. L'ingresso di Diana nella serie avviene nella quarta stagione, ancora inedita, dove a interpretarla è Emma Corrin.

Nella quinta e sesta stagione, che affrontano il periodo da inizio anni '90 a inizio anni '2000 cambieranno anche gli altri protagonisti. Dopo Claire Foy per le prime due stagioni e Olivia Colman, per la terza e quarta, il ruolo della Regina Elisabetta andrà a Imelda Staunton, mentre quello del principe Filippo (già interpretato nella serie da Matt Smith e Tobias Menzies) a Jonathan Pryce. Sarà invece Lesley Manville nelle ultime due stagioni, a calarsi nella parte della principessa Margaret, già incarnata in the Crown da Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter.

Sulla principessa del Galles è in preparazione anche un nuovo film, Spencer di Pablo Larrain, dove a interpretare la protagonista sarà Kristen Stewart. (ANSA).