Sky stanzia 30 milioni di sterline per lotta contro razzismo

Il gruppo Sky annuncia una serie di iniziative per supportare la lotta contro l'ingiustizia razziale. Sky investirà 10 milioni di sterline ogni anno per i prossimi tre anni in ognuno dei mercati in cui è presente. Per garantire che gli impegni siano rispettati, le iniziative saranno supervisionate, implementate e misurate da due nuovi gruppi di lavoro: il Diversity Action Group e il Diversity Advisory Group.

L'impegno di Sky per supportare la lotta contro il razzismo e aumentare la diversità e l'inclusione - si legge in una nota - si basa su: 1) Aumentare la rappresentanza delle minoranze etniche a tutti i livelli; 2) fare la differenza nelle comunità impattate dal razzismo; 3) utilizzare il potere della voce di Sky e della sua piattaforma per evidenziare le ingiustizie. Il gruppo Sky lavora in sinergia con la capogruppo Comcast e con NBCU negli Stati Uniti per far sì che questo diventi uno sforzo globale per combattere il razzismo e l'ingiustizia razziale. (ANSA).