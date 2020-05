Guaccero, torno in diretta con Detto Fatto

"Sto preparando le valigie per trasferirmi con mia figlia a Milano. E' stata brava, pensavo avrebbe preso peggio questa quarantena, invece si è adattata subito". L'attrice e conduttrice Bianca Guaccero, origini pugliesi, romana d'adozione, tanto teatro alle spalle e serie tv di successo, si racconta in una conversazione con l'ANSA alla vigila del suo ritorno in tv, da lunedì 11 maggio ogni giorno in diretta alle 14 con Detto fatto - dopo lo stop del programma che si è dovuto fermare (come altri format di intrattenimento) dall'8 marzo a causa del lockdown imposto dall'emergenza coronavirus - ma non ha mai smesso di contribuire a tenere compagnia a fan e pubblico grazie alla versione social dello show di Rai2 'Prontodettofatto'.

"Mi collegavo in video chat dalla mia abitazione romana, ci siamo divertiti e ho svelato anche qualche retroscena inedito: ci hanno seguito in tanti". La ripresa del programma, prodotto con EndemolShine Italy, aggiunge Guaccero, "mette a tacere anche chi si è divertito a fare illazioni su una possibile chiusura definitiva e altro. Quello che scrivono sui social sui blog nasce da fantasie: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie, con quello che l'Italia sta passando in termini di drammi veri. Io non mi esprimo, perché è patetico farlo o lamentarsi, sono una privilegiata, e non mi considero mai 'arrivata', studio sempre per migliorarmi e la tv, la diretta è una grande palestra quotidiana".

"Ogni giorno, nel corso delle puntate, verranno proposti tanti tutorial utili per il pubblico, con molti spazi interessanti e coinvolgenti anche per i bambini e i ragazzi. Anche noi saremo ridotti all'osso - spiega ancora -: alcuni tutor della grande famiglia di Detto Fatto saranno presenti in studio, altri si collegheranno da casa così come diversi ospiti vip, protagonisti anche loro di alcuni tutorial". Guaccero sarà in studio rispettando tutte le regole del distanziamento e le norme di sicurezza: "Ad esempio - aggiunge - niente trucco e parrucchieri, ma avendo fatto tanti anni di teatro me la cavo bene ad aggiustarmi da sola". Con lei i suoi compagni del cast fisso, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi che proporranno le loro rubriche, adattandole al periodo che stiamo vivendo. Guaccero ricorda che nei collegamenti social aveva reso omaggio anche alla figura di Lucia Bosè: "Abbiamo lavorato insieme dieci anni fa sul set della terza stagione della fiction Capri. Una donna straordinaria, libera, mi ha raccontato cose della sua vita che non posso riferire, ma sono uniche, in confronto mi sentivo Alice nel paese delle Meraviglie. Per me è stata come una seconda mamma". Ma anche una storia singolare che risale a quando aveva 15 anni e a un'amicizia destinata a rimanere nella vita con Ilary Blasi: "Ci siamo incontrate in treno - l'ho rivelato durante la diretta social del programma a Jonathan Kashanian - ero stata chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. A Roma mi sono trovata al mio posto, in postazioni a quattro, e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e bionda, anche lei accompagnata. Era Ilary", dice Bianca. "Siamo arrivate insieme e e ci hanno rovinate, io bruna lei bionda, insieme. Non ci hanno prese. Meglio così - aggiunge - io avevo appena firmato un contratto per il mio primo film 'Terra Bruciata', con Bova e Giannini. Ha confermato il racconto anche Elisabetta Gregoraci: durante la diretta social ha scritto 'anche io ero a quei provini e non hanno preso neanche me'".

Tra le tante rubriche, Jonathan riproporrà la sua "Superclassifica Jon", dedicata ai comportamenti dei vip in quarantena, e, inoltre, questa settimana si collegherà con lo psicologo Luca Mazzucchelli. Gianpaolo Gambi dedicherà, invece, i suoi spazi ai più piccoli: con "Indovina il libro", cercherà di far indovinare a Bianca Guaccero i titoli di alcuni classici della letteratura per ragazzi, con la "Posta di Gambi" risponderà alle letterine ricevute dai bambini. Tanti i tutor e gli ospiti in collegamento da casa. Lunedì 11 maggio Luisa Corna svelerà alcuni dei suoi segreti in cucina. Il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico, invece, insegnerà a preparare delle creme per prendersi cura del viso e delle mani in questo periodo. Mercoledì 13 maggio ci saranno in collegamento Annalisa Minetti, che mostrerà alcuni esercizi di fitness da fare in casa e la nutrizionista Daniela Morandi, con i suoi consigli per un'alimentazione corretta.