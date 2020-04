Albanese, con Topi metto a nudo latitanti e malavitosi

Barricati come topi. C'è chi, come in Italia, Europa, e nel resto del mondo lo sta facendo per seguire le norme di contenimento e scongiurare l'espandersi del contagio, e chi per scelta come certi latitanti per sfuggire alla giustizia per essersi macchiati di atti criminali gravissimi. Antonio Albanese per una serie di incredibili circostanze arriva in tv con la seconda stagione della sua spassosima serie Topi, One-man-show in 6 puntate scritto, diretto e interpretato da lui, prima (il 3 aprile) su RaiPlay e, quindici giorni dopo, su Rai 3. Una produzione Wilside-Raifiction in collaborazione con la Direzione Produzione TV - Centro Produzione Rai di Torino.

Stavolta, per sfuggire alla polizia, Sebastiano (lo stesso Albanese), zio Vincenzo (Tony Sperandeo) e U Storto (Nicola Rignanese) sono alla ricerca di un nuovo rifugio sotterraneo.

"Spero di regalare un sorriso - spiega all'ANSA in una conversazione telefonica - l'attore e regista - sorriso in questo momento difficile ai telespettatori che sceglieranno di seguirci e che come tutti noi italiani siamo chiusi, giustamente in casa. E mi auguro che, quando ci sveglieremo da questo incubo la politica, le istituzioni, non dimentichino la lezione, prevenire e meglio che curare: in tutti i campi occorre investire sulla ricerca e sulla sanità pubblica, basta tagli ci sarà tanto da ricostruire".

La seconda stagione di Topi va detto è più divertente della prima. Nel cast Lorenza Indovina Michela De Rossi, Andrea Colombo, Clelia Piscitello.

In una delle scene il boss mafioso Sebastiano Parrini e lo zio Vincenzo, entrambe latitanti, vengono imboscati dall'amico U Stortu nell'appartamento di un amico, Cazzimarmo, al momento fuori per affari. Il posto a dire il vero sembra la casa di un film. All'improvviso e compare il vero proprietario: Liborio, drag queen in tutina argentata. Un progetto, spiega Albanese, che prima non aveva mai guardato una serie televisiva confessa, ma ha recuperato, soprattutto in questi giorni di clausura, nato 5 anni fa: "Guardavo in tv un documentario, quando ho visto un uomo uscire da un armadio bunker dopo 8 mesi. Ho pensato: questo qui è un imbecille".

Nella seconda stagione "la comicità continua ad essere lo strumento rivelatore della bestialità e dell'ignoranza delle realtà mafiose ma anche di una profonda inconsapevolezza che permea il nostro tessuto sociale e della conseguente inadeguatezza degli strumenti di contrasto".

A dimostrazione che l'attualità supera la fantasia è di questi giorni la notizia che è stato elevato da secondo a primo grado il livello di sicurezza nei confronti del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, a rischio attentato.

"Dopo il successo della prima stagione di Topi diretta e interpretata da Antonio Albanese, "Rai Fiction insieme a Wildside ha aderito con entusiasmo all'idea di creare per Rai 3 e Rai Play una seconda serie che affronta in modo comico e dissacrante il tema della mafia. Un esperimento che continua nel segno paradossale e sulfureo di Albanese e spero possa portare un sorriso in questi giorni duri e difficili" ha sottolineato Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, alla vigilia della messa in onda della serie in 6 puntate (Raiplay dal 3 aprile e dal 18 dello stesso mese su Raitre).

"Il pubblico - ha fatto notare - ha accolto l'idea di Antonio Albanese di rovesciare la prospettiva sulla mafia, scardinare certi cliché e sprofondarla in un sottomondo dove i criminali vivono segregati, prigionieri delle loro paure e della loro ignoranza, condannati a mettere in scena la caricatura di se stessi. Abbiamo amato il coraggio e la provocazione irresistibile di un autore/attore che conferma la qualità dissacrante che può raggiungere la comicità e dunque la sua irriverente verità. Tornano con lui, con Sebastiano Parrini, i personaggi che conosciamo con un cast di altissimo profilo. E altri se ne aggiungono, in un gioco tra sotto e sopra che, rispetto alla prima serie, abbiamo voluto rafforzare con una nuova densità di intrecci e di approfondimento dei legami famigliari, Carmen che resta incinta, Sebastiano roso dalla gelosia per Betta, e costretto a un'operazione".

Mario Gianani, amministratore Delegato Wildside, da parte sua ha rilevato: "Con "Topi" Antonio Albanese ci fornisce uno sguardo sul mondo criminale unico, divertente e crudele, lontano da ogni tentazione di mitizzazione del modello e proprio per questo ancora più realistico. Albanese è un grande interprete e utilizza la comicità per raccontare la società anche nei suoi anfratti più nascosti".