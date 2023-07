Silvio Orlando ciarlatano in gioco a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO, 09 LUG - ''La vita è un naufragio continuo'' è un'affermazione del famoso regista Eusebio Velasco, citazione da un suo film, in un gioco che sin dall'inizio mostra la sua duplicità, la labilità di confini tra realtà e finzione, che è della vita come del teatro. Una vita in cui si è ''perseguitati dalla notte'' e solo quando si uscirà dalla recita, alla fine, confessando finalmente di star male si potrà finalmente dire veramente ''sto bene'', che è l'ultima battuta di questo Ciarlatani, commedia dello spagnolo Pablo Remon, prodotto dalla Cardellino Srl di Silvio Orlando, che ne è il protagonista.

Lo spettacolo, dopo il debutto spoletino, inizierà la sua tournée da febbraio 2024, partendo da Correggio per arrivare subito dopo nei grandi teatri, dal Mercadante di Napoli all'Argentina di Roma, dal Carignano di Torino a Bolzano. Questo spettacolo, con la puntuale regia dello stesso autore Remon, è, come raramente accade, teatro puro, grande teatro, perchè il lavoro, pur nella sua complessità, nella costruzione a incastri e scene con continui passaggi tra vita quotidiana, recitazione in scena e nella vita, e sogni, trova una sua limpida chiarezza e coinvolge lo spettatore nei suoi slittamenti e nel succedersi dei diversi personaggi, ciarlatani proprio per la loro doppiezza e il voler ''essere sempre la migliore versione di se stessi'', interpretati dagli attori, a cominciare da uno strepitoso Orlando, ora Velasco, ora Diego Fontana, regista di serie tv in crisi, ma anche un sorprendente bambino di sei anni o un barista originario del Kazakistan (un altrove anche questo più immaginario che reale, per una figura, quasi un deus ex machina che tira i fili finali). Silvio Orlando è di una bravura e finezza malinconica e comica che strappa gli applausi, ora sorpreso, ora deluso, per certi versi visionario come un artista, come un vero attore, e con lui sono, nelle complesse scene realistiche di Roberto Crea, tutti al loro meglio in più parti, Francesca Botti, una Anna che va svegliandosi dai suoi sogni, Francesco Brandi prima autore e poi subdolo produttore cocainomane, e Blu Yoshimi. (ANSA).