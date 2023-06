Weekend a teatro con Battiston e Aristofane a Siracusa

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Dalla commedia che irrompe al Teatro greco di Siracusa con La Pace di Aristofane diretta da Daniele Salvo, con Giuseppe Battiston nei panni di Trigeo e Massimo Verdastro in quelli di Ermes; all'apertura del sedicesimo Campania Teatro Festival a Napoli all'insegna del Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio, per la regia di Antonio Latella. Fino ai sorprendenti aneddoti di Madame Drusilla Foer in Eleganzissima a Brescia.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Anna Della Rosa a Milano in Cleopatràs, una delle ultime opere di Giovanni Testori, diretta da Valter Malosti; e I Sud, spettacolo a cura di Alessandra Cutolo, ispirato al racconto Ambasciata Americana della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi, con venti donne, tutte madri, per la prima volta in scena, a Napoli. (ANSA).