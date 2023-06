Il "Massimo Troisi" con Gallo, De Martino, Biondi

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - A settanta anni dalla nascita da Massimo Troisi, si svolgerà dal 26 giugno al 1 luglio nella sua San Giorgio a Cremano, presso l'Arena di Villa Bruno, la 23esima edizione del Premio a lui intitolato, direttore artistico l'attore Gino Rivieccio.

La manifestazione è stata presentata presso la Regione Campania alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca con il sindaco della cittadina napoletana Giorgio Zinno. Il programma è stato illustrato dal Vicesindaco Pietro de Martino e da Rivieccio.

"Senza un cospicuo finanziamento regionale il premio non poteva essere fatto - ha sottolineato il direttore - è importante investire nel sorriso, abbiamo un programma adatto a giovani e ai meno giovani. Per la quarta volta sono direttore, penso sempre a quello che sarebbe piaciuto a Massimo". Il primo spettacolo sarà quello di Massimiliano Gallo, il 28 giugno arriva Mario Biondi, seguiranno tanti ospiti da Tony Tammaro ai Dik Dik, da Paolo Conticini a Lina Sastri. Al centro del programma c'è il classico concorso per miglior attore comico emergente, con finale del 1 luglio, attesi Fatima Trotta Rocco Barocco, Stefano De Martino, gli attori di Mare Fuori.

"La scelta politica culturale della Regione è democratica: cerchiamo di valorizzare quante più espressioni dei nostri territori, diano respiro alle mostre e grandi teatri ma anche ai quartieri e alle iniziative innovative come questa di San Giorgio - ha detto De Luca ricordando il finanziamento della mostra Capodimonte a Parigi che si apre oggi al Louvre - Troisi oltre ad essere stato un grande artista è il simbolo del Sud e della sua umanità. Bellissimo il programma del premio.

Continueremo a sostenere questo evento diventato simbolo della stagione turistica della Regione Campania". (ANSA).