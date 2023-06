Standing ovation per Roberto Bolle al Colon di Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 GIU - Standing ovation ieri sera al teatro Colon di Buenos Aires per l'ultimo dei tre appuntamenti con Roberto Bolle, in coppia con l'étoile russa Maria Khoreva, nel balletto contemporaneo Caravaggio ideato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti.

La serata è stata caratterizzata da scrosci di applausi a scena aperta, fino a quando, al termine dello spettacolo, il pubblico ha voluto rendere omaggio all'interpretazione alzandosi in piedi e battendo le mani per una decina di minuti.

L'appuntamento con Bolle, nell'ambito del ciclo Divina Italia, che il prestigioso teatro sudamericano ha dedicato al nostro Paese, è stato realizzato in collaborazione con l'ambasciata italiana in Argentina e l'Istituto di Cultura italiano. I biglietti per le tre serate di Bolle erano già esauriti da giorni. (ANSA).