Sarà restaurato il sipario storico del Teatro Nuovo a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 11 MAG - Il sipario storico del Teatro Nuovo di Spoleto, intitolato a Gian Carlo Menotti, realizzato nel 1860 da Francesco Coghetti, verrà restaurato grazie a una donazione di 130 mila euro, tramite l'Art bonus, da parte della società AgriEuro.

In una conferenza stampa nel palazzo comunale, il sindaco Andrea Sisti e l'assessore Danilo Chiodetti, insieme a Filippo e Alessia Settimi, rispettivamente amministratore delegato e direttrice amministrativa e finanziaria della AgriEuro, hanno illustrato il percorso di restauro previsto per la grande tela raffigurante la scena storica di Annibale sconfitto sotto le mura di Spoleto.

Il bene, di proprietà del Comune e collocato da alcuni anni nel deposito presso il laboratorio della Coobec, presenta varie problematiche conservative, tra cui umidità, deformazioni della tela e scuciture che richiedono una serie di interventi che ne impediscano l'ulteriore degrado.

"Si tratta - ha spiegato il sindaco - della donazione più importante ad oggi ricevuta dal Comune di Spoleto per l'Art bonus. Un segnale di sensibilità e desiderio di partecipare attivamente alla conservazione del nostro patrimonio artistico che vanno sottolineati e di cui ringrazio Filippo, Alessia e Alessandra Settimi di AgriEuro. Come Comune - ha aggiunto - cofinanzieremo il progetto con circa 70 mila euro per coprire la spesa complessiva, che sarà di circa 200 mila euro".

"Volevamo da tempo fare qualcosa di significativo per la nostra città a nome di AgriEuro. Tutta la nostra storia - ha detto il ceo Filippo Settimi - è partita da Spoleto, sul territorio abbiamo investito convintamente nel corso degli anni di maggior sviluppo della nostra organizzazione, scegliendo di stabilire qui la nostra sede principale con la presenza preziosa di tantissime giovani risorse della città e dei territori limitrofi".

"Oggi coroniamo questo rapporto - ha aggiunto - attraverso un progetto a cui teniamo particolarmente, ovvero il finanziamento del restauro integrale del sipario storico del Teatro Nuovo, un gesto dedicato alla nostra città che ha per noi un grande valore e significato, e che auspichiamo possa lasciare un segno in grado di perdurare nel tempo". (ANSA).