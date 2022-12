Moggi in sala, Zalone canta 'Siamo una squadra fortissimi'

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - 'Grande Luciano Moggi dacci tanti orologgi agli albitri internazionali si no co' cazz' che vinciamo i Mondiali'. Checco Zalone non può trattenersi dal cantare il suo celebre brano 'Siamo una squadra fortissimi' sapendo che in sala al debutto torinese c'è Luciano Moggi. "Mi è venuto a salutare prima. Voglio dedicargli una canzone", ha detto il comico pugliese. Moggi, seduto tra il pubblico, ha riso e ha applaudito.

Al Teatro Colosseo di Torino per Checco Zalone - tornato sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour con il suo nuovo spettacolo Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino - c'era anche Marco Masini. In sala la compagna e le bambine: "la piccola è la prima volta che viene a un mio spettacolo' ha detto Zalone durante i saluti finali.

Lo spettacolo - quasi due ore con tanti 'bis', tra musica, racconti e imitazioni, come quelle di Putin, del maestro Riccardo Muti e di Vasco Rossi - è stato accolto con entusiasmo dal pubblico torinese. Zalone sarà al Colosseo fino al 16 dicembre e tutte le serate sono sold out. E' già in programma un suo ritorno il 6 ottobre 2023 al Pala Alptour. durante Collisioni (ANSA).