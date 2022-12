Weekend a teatro, tra Cats e Il cacciatore di nazisti

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Dal "Cats" di Sir Andrew Lloyd Webber e Thomas Stearns Eliot, per la prima volta ambientato all'ombra del Colosseo, nella produzione targata Massimo Romeo Piparo, in scena a Roma con Malika Ayane nel ruolo della gatta Grizabella; all'"Otello" da Shakespeare che a Napoli Andrea Baracco affida a un cast tutto al femminile, con Ilaria Genatiempo nel ruolo del Moro, Cristiana Tramparulo-Desdemona e Federica Fracassi nei panni di Iago. E poi il ritorno di Andrea Jonasson sulle scena italiane con "Spettri" di Ibsen, diretta a Torino dal regista lituano Rimas Tuminas. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Remo Girone ne "Il cacciatore di nazisti", monologo che Giorgio Gallione ha tratto dalla storia vera dell'ingegnere e scrittore austriaco di origine ebraica Simon Wiesenthal, a Genova; Francesca Inaudi e Giovanni Scifoni insieme per "Beginning. L'amore che non ti aspetti" di David Eldrige, ancora a Roma per la regia di Simone Toti; e Giuseppe Pambieri e Carlo Greco diretti da Moni Ovadia a Milano in "Nota stonata" di Didier Caron. (ANSA).