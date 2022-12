Scala, Meyer: 'Sarà un anno difficile, serve uno sforzo comune'

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "L'anno che si apre sarà un anno difficile" e "nei momenti difficili" serve "uno sforzo comune", di questo è convinto sovrintendente della Scala Dominique Meyer.

"Il quadro internazionale è incerto e le ricadute sempre più pesanti sui costi dell'energia e delle materie prime" ha sottolineato nel nuovo numero della rivista del teatro.

"Problemi collettivi che mettono in difficoltà anche i nostri sostenitori pubblici: eppure siamo convinti che proprio nei momenti di crisi sia necessario uno sforzo comune per ribadire insieme il valore della Cultura come bene pubblico primario e diritto dei cittadini".

"Condividiamo i problemi e le difficoltà di tutti, e questo vale anche per i nostri dipendenti che devono affrontare le ricadute dell'inflazione e dell'aumento delle bollette sulla vita delle loro famiglie" ha sottolineato Meyer. "Problemi collettivi - ha aggiunto - che mettono in difficoltà anche i nostri sostenitori pubblici". Secondo Meyer, "una situazione così complessa non potrà essere senza conseguenze sulla vita del Teatro". "Ma mi conforta - ha aggiunto - ricordare lo sforzo comune con cui negli anni scorsi abbiamo superato la pandemia mantenendo i conti in pareggio. Il percorso sarà accidentato, ma sentiamo di aver definito insieme una visione artistica e di riforma strutturale per i prossimi anni e di avere le forze per realizzarle insieme". (ANSA).