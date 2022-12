Presidenza Ue, faremo di tutto per fondi a Kiev a gennaio

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - "Nell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina facciamo di tutto per garantire che i fondi vengano sborsati già a gennaio a qualsiasi costo. Faremo di tutto perché va fatto". Lo ha detto il ministro dell'Economia ceco Zbynek Stanjura (alla presidenza di turno Ue). La nuova valutazione della Commissione sul taglio dei fondi all'Ungheria dovrà arrivare per fine settimana in modo che arrivi all'esame degli ambasciatori dei 27 (Coreper) la prossima settimana. "Come ultima spiaggia potremmo tenere un Ecofin straordinario ma di certo non prossima settimana", ha aggiunto. (ANSA).