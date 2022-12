Franco Cuomo Award, tra i premiati Kustermann e De Giovanni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Manuela Kustermann e Lydia Mancinelli, due grandi attrici entrambe legate allo spettacolo dal titolo "Faust o Margherita" che ha segnato gli esordi di Carmelo Bene, di cui ricorrono i vent'anni dalla morte, e di Franco Cuomo, scomparso 15 anni fa. Sono i due premi alla carriera per il teatro della VIII edizione del Franco Cuomo International Award, in programma il 2 dicembre E sempre per il Teatro il riconoscimento per la Ricerca va a Silvia Gussoni, studiosa di Bene e al Corso di Teatro Luiss "Guido Carli", diretto da Ferdinando Ceriani, il cui focus di quest'anno è stato il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand nella moderna traduzione appunto di Franco Cuomo.

Per la Letteratura il vincitore è Maurizio De Giovanni.

Premio speciale internazionale è stato assegnato alla memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio e sarà consegnato alla moglie Zakia Seddiki. Riconoscimenti anche allo storico Renato Moro, al costituzionalista Andrea Manzella e al professore e già sottosegretario del ministero dell'Ambiente Valerio Calzolaio, agli artisti Solveig Cogliani, Matteo Basilè e Hadeel Azeez. I Premi speciali selezionati in collaborazione con l'associazione Per il Meglio della Puglia andranno a Fabio Viola, gamification designer, all'Università degli Studi di Foggia e al suo rettore Pier Paolo Limone, al Comune di Crispiano in provincia di Taranto per la Sostenibilità, alla start-up AraBat per i progetti di gestione innovativa dei rifiuti. Sono i vincitori del premio intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007, che si tiene su iniziativa dell'Associazione Per Il Meglio della Puglia. La cerimonia venerdì 2 dicembre a Palazzo Giustiniani a Roma. (ANSA).