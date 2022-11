Weekend a teatro, tra Guanciale-Montanari e Casanova

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Dal "duello" in scena tra Lino Guanciale e Francesco Montanari ne "L'uomo più crudele del mondo" di Davide Sacco, a Roma; a "Casanova OperaPop", il musical ideato da Red Canzian, a Venezia. Fino alla "prima volta" in Italia de "I racconti della peste" di Mario Vargas Llosa, a Catania con la regia di Carlo Sciaccaluga. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "La colonia" di Marivaux a Firenze diretto da Beppe Navello; e il triplice omaggio al centenario di Pier Paolo Pasolini, con il "Pasolini Caravaggio" di Vittorio Sgarbi a Roma, "Razza Sacra - L'ultimo processo a Pasolini" di Mariano Lamberti e Riccardo Pechini, ancora nella capitale, e il "Pa'" di Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio a Milano. (ANSA).