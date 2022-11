Da Chernobyl alle partigiane, Memoralia in scena

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Fare Memoria non è semplicemente ricordare il passato. Fare Memoria è conoscere le storie del passato perché quelle storie diventino nostre. È provare empatia con quanto accaduto perché si possa arrivare, di conseguenza, a cambiare noi stessi. E a cambiare il presente". È così che Chiara Tomarelli racconta Memoralia - Rassegna civile di teatro e musica dell'Ass.Cult. InArte, che con la sua direzione artistica sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma dal 15 a 29 novembre. In cartellone, cinque spettacoli, tra cui due prime nazionali, accompagnati ogni volta da conferenze e dibattiti. Il progetto è realizzato con il sostegno del ministero della Cultura e del Bando di Roma Capitale per portare lo spettacolo dal vivo fuori dal centro della città, nelle periferie. "In questo momento in cui ormai siamo assuefatti ad avere solo memoria a brevissimo termine - racconta Tomarelli all'ANSA - a essere bombardati da notizie e immagini, mi sembra serva un lavoro più profondo, che non sia solo nozionistico, ma faccia vivere le esperienze per quelle che sono. Perché è così che non te le dimentichi".

Ad aprire Memoralia, è Elena Arvigo con I monologhi dell'atomica da Preghiera per Chernobyl di Svetlana Aleksievich e Nagasaki di Kyoko Hayashi. Chiara Tomarelli stessa, con Mia Benedetta e Raffaele Toninelli al contrabbasso, racconta invece le Madonne di Beslan dagli scritti di Anna Politkovskaja. E poi Blas Roca Rey con il figlio Rocco ne Il mondo di Blas, storie di ordinaria magia; Tante facce nella memoria, regia Francesca Comenicini con Lunetta Savino, Carlotta Natoli, Bianca Nappi, Simonetta Solder, Chiara Tomarelli, Mia Benedetta; e I disertori - Poesie e canzoni contro la guerra con Piji Siciliani e Simone Colombari. (ANSA).