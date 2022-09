L'ultimo Edipo misterioso e poetico di Barba

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Spettacolo affascinate e suggestivo, inquietante e poetico questo ''Tebe al tempo della febbre gialla'' ispirato alla storia di Edipo, della sua famiglia e della sua città, sette volte distrutta e sette volte risorta, ultimo di Eugenio Barba per l'Odin Teatret, che dopo 60 anni lascia la sua storica sede di Holstebro in Danimarca e i suoi attori, tutti attorno ai 70 anni, proseguiranno singolarmente e c'è anche chi ha deciso di ritirarsi, tanto che il lavoro non potrà essere replicato che sino a fine novembre: per ora al Vascello di Roma dove, dopo il debutto, resta sino a domenica, poi al Koreja di Lecce dal 6 all'8 ottobre.

Gli spettacoli di Barba sono sempre misteriosi e poetici. Per lui il teatro ''è un rituale vuoto e inefficace, che riempiamo con il nostro 'perché', con la nostra necessità personale'' e spiega che uno spettacolo può ''nascere concettualmente illogico e da suggestioni curiose e diverse, ma poi deve trovare una sua coerenza ritmico-formale che lo renda credibile, che riesca a stimolare sensi, emozioni e immaginazione di chi vi assiste''.

Allora l'incontro che avviene in scena tra i miti e il testo greco classico, lingua in cui viene recitato, con immagini su grandi teli della pittura francese moderna non va indagato razionalmente, ma al massimo cogliendo il senso, la provocazione di certe simbologie dal vaso di fiori di Van Gogh, proposto anche in una versione in cui i fiori sono morti con tutti i petali caduti, al crocifisso di Gauguin, come a spingere a interrogarsi su Edipo. Attori assolutamente eccezionali nell'impegno fisco e d'interpretazione, capaci anche di muoversi come danzando, di cantare e suonare la fisarmonica: dal Creonte di Kai Bredholt, all'Edipo di Iben Rasmussen, Tiresia di Julia Valery, e poi Roberta Carreri, Elena Floris e Donald Kitt. Tutto questo in uno spazio illuminato ai quattro angoli da spot rasoterra che vede gli spettatori ai due lati della scena.

Ma appunto, raccontare così uno spettacolo di Barba dice poco, è assolutamente riduttivo, perché è un artista che lavora sul mistero. E al teatro, al grande teatro credo non si possa chiedere di più. (ANSA).